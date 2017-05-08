辉山乳业遭香港证监会指令停止股份买卖

路透香港5月8日 - 停牌一个多月的辉山乳业(6863.HK)周一称，香港证监会依据证券及期货(在证券市场上市)规则之条例第8(1)条，指令停止该公司股份之买卖。

中国垂直生产乳业公司--辉山乳业在3月24日早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫后停牌至今，并指将在完成查询后尽快发布公告。

作为监管机构的证监会，今天指令辉山乳业停牌，但未有进一步详情。

据证监会网页资料，一般而言，停牌指一只证券基于预期将发生或要回应可影响该只证券的异常事件或情况而短暂中断交易。上市公司可自行要求停牌，联交所或证监会亦可主动指令停牌，以处理潜在及实际出现的市场混乱情况及保障投资者的权益。

过去亦有上市公司在长期停牌后，才遭证监会指令停牌。例如自2011年5月27日起停牌的瑞金矿业(0246.HK)，在去年6月底被证监会指令停牌。此外，亦有上市首日即遭证监会指令停牌的个案，例如以全配售方式上市的创业板公司骏杰集团(8188.HK)今年2月22日首日挂牌，因早市时段活动及股价大幅上升，证监会认为其股份交易中似乎没有一个公开市场，因此行使权力指令其午盘暂停买卖，并在逾一个月后才复牌。

辉山乳业因股价急挫停牌后，其财务问题亦陆续浮现。公司上月称，涉及一份额度2亿美元的双批次贷款因公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。此外，歌斐资产管理有限公司向上海法院申请冻结该公司部分资产。

上月25日，消息人士对路透表示，金管局正在就辉山乳业上述2亿美元贷款询问贷款机构。（完）