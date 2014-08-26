辉山乳业拟斥资高至25亿元在江苏盐城建产业链

路透香港8月26日 - 中国第二大乳业公司--中国辉山乳业(6863.HK)周二宣布，拟在江苏省盐城市立一条乳制品全产业链，以将产品分销至华东市场，预计项目于2014-18年需高至25亿元人民币资金。

公司的声明称，于昨天与射阳县人民政府订立无法律约束力之策略性架构协议，以在盐城市设立一条乳制品全产业链，包括饲料种植以及加工、奶牛养殖、乳品加工、销售及营销。

辉山乳业表示，这项目标志着本集团扩充及进入中国东北部以外的地域终端市场的策略性计划的里程碑，公司尤其专注于例如上海以及江苏、浙江及安徽等省份的巴氏奶（pasteurised milk，用低温短时间杀菌）市场，上述项目的目标华东巿场的人口估计约为2.26亿，而射阳毗邻中国其他经济发达地区，当地的乳品市场较中国东北部的乳品市场大数倍。

公司预计上述项目于2014年9月至2018年12月期间需要合共最多25亿元的资金，包括收购土地、兴建农场及建造工厂等成本。

同时，辉山乳业拟与其长期合作伙伴南通综艺投资有限公司共组合资公司，以投资于上述项目，预期南通综艺注资约3.5亿元，占有合资公司35%股权。

南通综艺为核心公司为江苏综艺股份(600770.SS)，其亦为江苏洋河酒厂股份有限公司(002304.SZ)的创始股东。

辉山乳业周一收报1.79港元，过去一个月累计跌2.7%。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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