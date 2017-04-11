辉山乳业被汇丰指其贷款违约 部分资产遭上海法院冻结

路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。

此外，辉山乳业表示，注意到法院文件，歌斐资产管理有限公司已向上海法院申请冻结该公司、辉山乳业（中国）有限公司、辽宁辉山乳业集团（渖阳）有限公司、大股东兼主席杨凯及其妻子的资产，金额约5.46亿元人民币。

公告称，原则上，上海法院已经裁定冻结上述金额的资产。该笔资产为稍早歌斐资产向香港法院申请强制冻结的同一批，而该申请已遭香港法院拒绝。根据中国法律，有关裁定须伴随指定扣押令方会生效，公司指已注意到限制其出售股权的指定扣押令包括：辽宁辉山乳业集团有限公、辉山乳业（渖阳）销售有限公司、辉山实业发展（辽宁）有限公司、辉山新能源科技（辽宁）有限公司、辉山（上海）国际贸易有限公司及辉山（上海）融资租赁有限公司。

辉山乳业表示，已就上述两项事宜征询法律意见。

辉山乳业股份自3月24日午盘起停牌，其股价在当日早盘接近收市前十几分钟突然跳崖式暴挫91%至历史低位，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司稍早否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持。（完）

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