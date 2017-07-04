辉山乳业与大股东债务重组涉设立新控股公司 以物色白武士

路透香港7月4日 - 停牌逾三个月的辉山乳业(6863.HK)债务重组取得进展，根据顾问建议，上市公司与部分大股东杨凯的资产打包成立一间新的控股公司，以便寻求白武士注资“打救”。

据周一晚间公告，债务重组建议拟将辉山乳业及部分杨凯实体的业务及/或资产打包并注入一家于中国国内成立并由辉山乳业全资拥有的中间控股公司旗下，此举将导致辉山乳业由部分境内债权人、境外债权人、上市公司现有股东及管理层持有，相关百分比尚未厘定且有待协定。

辉山乳业指出，管理层持有部分股权的计划乃为确保管理团队于最终寻求到白武士对新成立的集团的资本进行重新调整之前，继续保持经营。部分债权人亦可能成为于中国成立的中间控股公司的债权人。

该公司并称，集团仍在核查其财务状况，董事会已成立由独立非执行董事组成的独立董事委员会，负责调查集团于过往及现时的财务状况，并授权独立董事委员会代表公司委聘专业法证会计师协助展开调查。

辉山乳业自3月24日下午起停牌，期间公司陆续披露，负责集团之财务职能的前执行董事葛坤失踪导致公司在编制管理账目时面对极大困难，且公司已出现资不抵债，根据债权银行账目记录及函件估计于3月末公司的总债项约267.3亿元人民币，而估计的3月末总资产（扣除拨备）约262.2亿元。

此外，公司于3月底的现金及现金等价物只有4.67亿元，与基于集团之非全面管理账目显示的29亿元出现重大差异；部分债务发生违约，当中涉及汇丰银行2亿元贷款协议以及中国银行澳门分行尚未偿还贷款5,000万美元。

至于大股东兼公司主席杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款。

大股东本身亦在寻求债务重组，其中数名债权人与辉山乳业的债权人相同，故两者债务重组一并进行。（完）

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