辉山乳业跳崖式暴挫85% 市值蒸发320亿港元

路透香港3月24日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。

目前尚未知公司股份暴跌及停牌原因。

去年12月中，辉山乳业遭沽空机构Muddy Waters发表报告狙击，指相信公司价值接近零，并质疑公司虚报盈利及夸大奶牛牧场的资本开支。其后公司曾两度发出公告澄清Muddy Waters报告对其有关指称。

12月底，辉山乳业发表另一份公告称，公司主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰，与平安银行签署一份银行贷款的补充协议，将2015年6月签署总额24亿港元的两年期银行贷款中约21.4亿港元余额到期日延长一年。该贷款并由冠丰持有的辉山乳业作为抵押。

截至上述公布日，公司质押予平安银行的股份数量为34.34亿股，相当于公司已发行股本134.76亿股的逾25%。（完）