辉山乳业跳崖式暴挫85% 市值蒸发320亿港元

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港3月24日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。
目前尚未知公司股份暴跌及停牌原因。
去年12月中，辉山乳业遭沽空机构Muddy Waters发表报告狙击，指相信公司价值接近零，并质疑公司虚报盈利及夸大奶牛牧场的资本开支。其后公司曾两度发出公告澄清Muddy Waters报告对其有关指称。
12月底，辉山乳业发表另一份公告称，公司主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰，与平安银行签署一份银行贷款的补充协议，将2015年6月签署总额24亿港元的两年期银行贷款中约21.4亿港元余额到期日延长一年。该贷款并由冠丰持有的辉山乳业作为抵押。
截至上述公布日，公司质押予平安银行的股份数量为34.34亿股，相当于公司已发行股本134.76亿股的逾25%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。