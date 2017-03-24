辉山乳业跳崖式暴挫85%后停牌 市值蒸发320亿港元（更新版）

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
(新增平安银行回应)
路透香港3月24日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)周五早盘接近收市前十几分钟，股价突然跳崖式暴挫91%至历史低位，收盘跌85%，市值蒸发320亿港元。公司午盘即暂停股份买卖。
目前尚未知公司股份暴跌及停牌原因。
辉山乳业停牌前总成交量逾7.79亿股，为今天成交量最多的股份。
辉山乳业主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰，去年12月与平安银行(000001.SZ)签署一份银行贷款的补充协议，将2015年6月签署总额24亿港元的两年期银行贷款中约21.4亿港元余额到期日延长一年。该贷款并由冠丰持有的辉山乳业作为抵押。
截至上述公布日，公司质押予平安银行的股份数量为34.34亿股，相当于公司已发行股本134.76亿股的逾25%。
平安银行今天给予路透的电邮回复中确认，截止3月24日，冠丰在该行的贷款余额为21.42亿港元，质押的股份总数为34.34亿股。
＂我行及股东中国平安(2318.HK)(601318.SS)未持有辉山乳业股份。目前，辉山乳业已停牌，具体情况尚待辉山乳业公告澄清，我行正进一步了解相关情况，将采取各项措施保障信贷资金安全。＂平安银行称。
至于辉山乳业亦透过公关公司回复查询表示，目前不作评论。
去年12月中，辉山乳业遭沽空机构Muddy Waters发表报告狙击，指相信公司价值接近零，并质疑公司虚报盈利及夸大奶牛牧场的资本开支。其后公司曾两度发出公告澄清Muddy Waters报告对其有关指称。（完）
(记者 梁慧仪/郭经伟; 审校 屈桂娟/杨淑祯)
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