辉山乳业大股东在公司股价暴跌当日减持逾2.5亿股--联交所资料

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。
据联交所权益披露资料，冠丰当日曾以最高2.33港元减持辉山股份，平均价则为0.394港元。当日辉山乳业股价最高及最低分别为2.81港元和0.25港元，午盘停牌前收报0.42港元。
经这次减持后，冠丰在辉山乳业的持股由72.62%降至70.76%。
辉山乳业周二公告称，否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持。
至于杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份，但几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款金额。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。