辉山乳业大股东在公司股价暴跌当日减持逾2.5亿股--联交所资料

路透香港3月31日 - 香港联交所资料显示，由中国垂直生产乳业公司--辉山乳业(6863.HK)主席杨凯控制并作为控股股东的冠丰(Champ Harvest Ltd),在本月24日，也就是公司股价暴挫的当日，在场内出售近2.51亿股辉山乳业股份，相当于公司已发行股本约1.86%。

据联交所权益披露资料，冠丰当日曾以最高2.33港元减持辉山股份，平均价则为0.394港元。当日辉山乳业股价最高及最低分别为2.81港元和0.25港元，午盘停牌前收报0.42港元。

经这次减持后，冠丰在辉山乳业的持股由72.62%降至70.76%。

辉山乳业周二公告称，否认发现造假单据及大股东挪用款项，并会继续向银行寻求支持。

至于杨凯透过冠丰持有辉山乳业约95.4亿股或70.76%的股份，但几乎全部用于贷款质押，包括向平安银行(000001.SZ)质押34.34亿股股份并获取21.42亿港元贷款金额。（完）