徽商银行申请中止审查A股发行 因有需与董事及股东协商事项

路透香港3月28日 - 总部位于安徽省的中国城市商业银行--徽商银行(3698.HK)称，已向中国证监会申请中止审查A股发行，因有需与部分董事及股东协商的事项。

据周一晚间公告，徽商银行鉴于须就相关法律法规及中国证监会要求所涉及的部分事项与其部分董事和股东进一步协商，且考虑到现任审计师服务已届最长年限需要更换，经与保荐机构审慎研究及协商，董事会于上周四决议同意，并于周一向中国证监会报送中止审查A股发行的申请。

该行并称，“本行将继续积极完成A股发行申报材料的更新工作，持续保持与中国证监会及保荐机构的沟通协调，一旦条件成熟，将尽快向中国证监会申请恢复A股发行审查。”

徽商银行由于公众持股量降至19.94%并持续低于25%的最低监管规定，此前表示会寻求解决方案，包括推进A股上市、主要股东减持股份及进行H股配售。

香港时间10:29，该股升0.78%，报3.89港元。（完）

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