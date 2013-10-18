徽商银行将于下周进行IPO预先推介

路透新加坡10月18日 - 根据汤森路透旗下IFR周五报导，总部位于安徽合肥的徽商银行将于下周起，就其高至12亿美元的首次公开发行（IPO）进行预先市场推介。

该银行周四已通过了香港联交所上市审批，这也是继重庆商银后另一家寻求在港上市的城商银行。

根据两位了解情况的人士，市场预先推介将进行一周，10月28日当周进行路演。中银国际、中信证券国际、摩根大通、摩根史丹利及瑞银为承销商。

徽商银行2005年挂牌成立，由原合肥、芜湖等六家城市银行以及六安、淮南等七家城市信用社合组的区域性股份制银行，也是首家以此结构合并组建的银行。

根据公司网站，至2012年末徽商银行共有190个机构网点，资产总额3,242.24亿元人民币，存款余额2,395.43亿元人民币，贷款余额(含贴现）1,637.95亿元人民币，不良贷款率0.58%。2012年实现利润总额56.80亿元人民币，同比增长23.4%，净利润43.06亿元人民币，同比增长23.3%。（完）

(编译 李珊珊; 审校 杨淑祯)

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