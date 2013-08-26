香港新股：中国徽商银行提交IPO申请，规模上看20亿美元--IFR

欧元债市：二线国家公债收益率上涨，欧洲央行下周开始缩减购债规模
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透香港8月26日 - 据汤森路透旗下IFR引述消息人士周一报导，中国徽商银行已提交在香港首次公开发行(IPO)申请，规模可能达15-20亿美元。
IFR称，该行IPO已向港交所递交A1上市申请表，计划在年底进行IPO。中国徽商银行位于合肥。
IFR报导，中国徽商银行又新增九家银行作为承销商，其中包括交银国际、中金、花旗集团 和汇丰 。
该行在6月时已聘请中银国际、中信证券国际、摩根大通 、摩根士丹利 和瑞银 作为IPO联席全球协调人。(完)
(编译 李春喜 审校 蔡美珍)
路透伦敦3月31日 - 欧债市场周五的走势显示，随着欧洲央行(ECB)下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。
路透伦敦3月31日 - 周五一众良莠不齐的经济数据推高英镑兑其它主要货币，去年底大量外资流入，抵销了家庭支出数据再次发出警告所带来的压力。
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