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货币新闻 | 2013年 8月 26日 星期一 18:06 BJT

香港新股：中国徽商银行提交IPO申请，规模上看20亿美元--IFR

路透香港8月26日 - 据汤森路透旗下IFR引述消息人士周一报导，中国徽商银行已提交在香港首次公开发行(IPO)申请，规模可能达15-20亿美元。

IFR称，该行IPO已向港交所递交A1上市申请表，计划在年底进行IPO。中国徽商银行位于合肥。

IFR报导，中国徽商银行又新增九家银行作为承销商，其中包括交银国际、中金、花旗集团 和汇丰 。

该行在6月时已聘请中银国际、中信证券国际、摩根大通 、摩根士丹利 和瑞银 作为IPO联席全球协调人。(完)

(编译 李春喜 审校 蔡美珍)

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