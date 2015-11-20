汇源果汁折价两成配售0.6%股份予三得利 以建战略伙伴关系

路透香港11月20日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)称，以折让两成的价格向日本酒水饮料企业三得利配售相当于经扩大后股本0.6%的股份，以建立战略伙伴关系。

汇源果汁周四晚间在联交所的声明称，按每股3.28港元配售约1,412万股新股予三得利，涉资4,631万港元，作一般营运资金。认购价较周四收市价4.09港元折让19.8%。

该股周五早盘初段曾跌逾2%。香港时间10:23，跌1.96%，报4.01港元；大市恒生指数.HSI则跌0.17%。

汇源果汁称，认购价乃按照三得利食品协议及三得利贸易协议项下的总代价1.1766亿元人民币，减去7,964.5万元的估值调整及费用所得出。

双方于2014年5月订立协议，由北京汇源收购三得利食品的全部股本权益，以及由北京汇源收购三得利贸易的50%股本权益。

汇源果汁称，认购事项可让三得利在该公司持有少数股东权益，双方计划在产品开发、质量控制及供需体制方面建立战略性伙伴关系。

“此举并让本公司拥有更多元化的产品组合，将业务扩展至中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡。”公司并称。（完）

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