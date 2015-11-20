汇源果汁折价两成配售0.6%股份予三得利 以建战略伙伴关系

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透香港11月20日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)称，以折让两成的价格向日本酒水饮料企业三得利配售相当于经扩大后股本0.6%的股份，以建立战略伙伴关系。
汇源果汁周四晚间在联交所的声明称，按每股3.28港元配售约1,412万股新股予三得利，涉资4,631万港元，作一般营运资金。认购价较周四收市价4.09港元折让19.8%。
该股周五早盘初段曾跌逾2%。香港时间10:23，跌1.96%，报4.01港元；大市恒生指数.HSI则跌0.17%。
汇源果汁称，认购价乃按照三得利食品协议及三得利贸易协议项下的总代价1.1766亿元人民币，减去7,964.5万元的估值调整及费用所得出。
双方于2014年5月订立协议，由北京汇源收购三得利食品的全部股本权益，以及由北京汇源收购三得利贸易的50%股本权益。
汇源果汁称，认购事项可让三得利在该公司持有少数股东权益，双方计划在产品开发、质量控制及供需体制方面建立战略性伙伴关系。
“此举并让本公司拥有更多元化的产品组合，将业务扩展至中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡。”公司并称。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
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路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)