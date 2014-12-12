汇源果汁成为中国外卖订餐平台“饿了么”果汁饮料供应商

中国力度空前的金融整肃并非空穴来风 目前是整顿改革好时机--新华
路透北京4月30日 - 新华社周日称，力度空前的金融整肃行动并非空穴来风，当前中国金融风险总体可控，但也面临不少挑战。经济稳中向好的态势也为加强监管提供了较大政策空间，目前是整顿秩序、推进改革的较好时间窗口，需要及时抓住。
路透香港12月12日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周五称，该公司成为中国外卖订餐平台“饿了么”搭配果汁饮料供应商，有助扩大市场覆盖度。
汇源在一份声明中称，旗下北京汇源食品饮料有限公司北京销售中心与“饿了么”签署战略合作协定，共同针对目标顾客提供膳食服务，而汇源果汁将成为该平台搭配果汁饮料。
汇源集团董事长朱新礼称，“是次合作正好符合年轻消费者普及果汁消费健康理念，是滙源推行管道深耕、深度分销政策的落地之举，将有助于推进从终端到终点、从客户到使用者的新行销模式的发展。”
“饿了么”是中国最大的餐饮O2O平台之一，整合了线下餐饮品牌和线上网路资源，使用者可以通过手机、电脑搜索周边餐厅，线上订餐。该公司并率先提出C2C网上订餐的概念，为线下餐厅提供一体化运营的解决方案。
汇源周五早盘收升1.03%，报2.95港元。（完）
(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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