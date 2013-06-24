汇源果汁出售上海汇源全数股权予统一中控

元大证券发布报告指出，汇源上海的果汁产能约为每年21万吨，收购该工厂将令统一中控的果汁产能提高20%左右，预计新产能将于2014年底投入营运。

不过，投行德银指出，根据协议，上海汇源的生产设施由汇源保留并将迁往其他地区，意即统一中控收购的为土地，再加上上海汇源因劳工及生产成本较高，连年亏损，此桩交易并不便宜。