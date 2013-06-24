汇源果汁出售上海汇源全数股权予统一中控

金隅、隆基泰和等河北概念股盘中大涨 中国此前宣布设新特区（更新版）
路透香港4月3日 - 金隅股份、隆基泰和智慧能源等河北概念股周一早盘盘中股价大涨，因中国此前宣布设立河北雄安新区，成为继深圳、上海浦东新区之后的新特区。
路透香港6月24日 - 中国市占率最大的果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)确认出售上海汇源全数股权予统一中国控股(0220.HK)，金额为3亿元人民币。此交易将有助于统一中控提高20%果汁产能。
汇源稍早已就此股权收购作出公告。
元大证券发布报告指出，汇源上海的果汁产能约为每年21万吨，收购该工厂将令统一中控的果汁产能提高20%左右，预计新产能将于2014年底投入营运。
不过，投行德银指出，根据协议，上海汇源的生产设施由汇源保留并将迁往其他地区，意即统一中控收购的为土地，再加上上海汇源因劳工及生产成本较高，连年亏损，此桩交易并不便宜。
汇源果汁称，此出售事项确认未经审核收益预估约1.88万元人民币。
本地时间下午2:48时，汇源跌3.42%至3.11港元;统一中控跌3.23%至7.80港元，跌幅均大过大盘指数.HSI的2.24%。（完）
(记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
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