汇源果汁拟与杨协成成立合资企业 于马来西亚生产饮料

路透香港3月21日 - 中国果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)称，有意与东南亚领先的食品饮料公司杨协成(YHSS.SI)成立合资企业，于马来西亚生产及分销饮料。

汇源果汁上周五晚间的公告称，与杨协成订立股东协议，双方有意于马来西亚成立一间各占一半股份的合资企业，一同从事生产及分销果汁及果蔬汁的业务。

汇源果汁表示，“拟进行的合作将结合各协议方于处理原料供应、研发能力以及饮料生产及分销渠导管理方面的优势与专业知识，因此，董事会认为将有益于公司未来增长及业务发展。”

该股周一早盘初段未有录得成交，报3.09港元，过去一个月累计涨逾7%。（完）

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