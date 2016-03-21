汇源果汁拟与杨协成成立合资企业 于马来西亚生产饮料

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月21日 - 中国果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)称，有意与东南亚领先的食品饮料公司杨协成(YHSS.SI)成立合资企业，于马来西亚生产及分销饮料。
汇源果汁上周五晚间的公告称，与杨协成订立股东协议，双方有意于马来西亚成立一间各占一半股份的合资企业，一同从事生产及分销果汁及果蔬汁的业务。
汇源果汁表示，“拟进行的合作将结合各协议方于处理原料供应、研发能力以及饮料生产及分销渠导管理方面的优势与专业知识，因此，董事会认为将有益于公司未来增长及业务发展。”
该股周一早盘初段未有录得成交，报3.09港元，过去一个月累计涨逾7%。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)