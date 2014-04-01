汇源果汁委任前百事中国高层任高级副总裁

路透香港4月1日 -中国果汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周二宣布，任命曾先后在可口可乐（中国）及百事可乐（中国）任职的梁家祥为高级副总裁，全面负责汇源果汁的生产运营。

公司新闻稿称，梁家祥毕业于加拿大曼尼托巴大学(University of Manitoba)微生物学与食品科学专业，拥有生产运营的管理经验，并曾先后任职可口可乐（中国）15年及百事可乐（中国）16年。

汇源果汁表示，梁家祥将专责生产和运营，进一步强化汇源果汁产品品质、提高生产效率，控制生产成本，为公司在2014年实现增长提供动力。

汇源果汁去年净利润按年大升逾13倍，至2.28亿元人民币，公司期内完成收购上游原材料供应商汇源果业，使公司达至垂直整合业务模式。

该股早盘初段涨1.6%，报5.73港元，过去一个月累计升幅逾32%。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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