汇源果汁委任前百事中国高层任高级副总裁

受高房价和高物价影响 大都市人才溢出现象初现端倪--智联
路透上海3月31日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新调查报告称，伴随着一线城市的高房价，高物价，以及雾霾等环境问题的日益凸显，一线城市不再是白领的唯一选择，大都市人才溢出现象初现端倪。
路透香港4月1日 -中国果汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周二宣布，任命曾先后在可口可乐（中国）及百事可乐（中国）任职的梁家祥为高级副总裁，全面负责汇源果汁的生产运营。
公司新闻稿称，梁家祥毕业于加拿大曼尼托巴大学(University of Manitoba)微生物学与食品科学专业，拥有生产运营的管理经验，并曾先后任职可口可乐（中国）15年及百事可乐（中国）16年。
汇源果汁表示，梁家祥将专责生产和运营，进一步强化汇源果汁产品品质、提高生产效率，控制生产成本，为公司在2014年实现增长提供动力。
汇源果汁去年净利润按年大升逾13倍，至2.28亿元人民币，公司期内完成收购上游原材料供应商汇源果业，使公司达至垂直整合业务模式。
该股早盘初段涨1.6%，报5.73港元，过去一个月累计升幅逾32%。(完)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透香港3月28日 - 渣打银行 发言人周二称，该行私人银行部门约有11名驻香港的员工将离职，其中包括一名董事总经理。
路透香港3月24日 - 汇丰亚太零售银行和财富管理业务负责人麦浩宏(Kevin Martin)周五表示，今年汇丰计划在中国的零售银行和财富管理业务增聘多达1,000名新员工，其中多数位于珠三角。该地区是汇丰在华增长策略的中心地区。