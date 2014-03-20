汇源果汁与三得利中国建立策略性伙伴关系

路透香港3月20日 -中国果汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周四公布，公司将通过收购业务以及发行新股方式，与三得利中国建立策略性伙伴，其股份早盘初段先跌后升。

汇源果汁于联交所一份声明称，公司将以1.1766亿元人民币代价收购三得利中国旗下三得利食品公司100%及三利得贸易50的权益，并向三得利中国母公司--日本三得利(Suntory Holdings Limited)配发及发行价值等同于收购代价的新股。

汇源果汁称，“本公司与三得利通过产品开发、质量控制、供需体制等建立战略伙伴关系，并促使本公司的产品组合多元化，以开拓中国的其他饮料市场，特别是茶及咖啡饮料市场。”

三得利为领先的国际饮料公司，广泛涉足烈酒及啤酒以至茶及咖啡等饮料的领域，旗下企业包括三得利食品国际(2587.T)。该公司今年初以136亿美元现金收购美国酒企BeamBEAM.N，从而使三得利成为全球第三大烈酒生产商。

汇源果汁早盘初段曾跌逾2%，香港时间09:51，转升0.56%，报5.36港元。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)

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