汇源果汁联手腾讯推广移动娱乐行销

路透香港12月18日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周四称，与中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)合作推广移动娱乐行销，以提升公司的品牌形象及扩大销售。

公司的声明称，将赞助腾讯视频音乐直播节目《中国正在听》，而观众可透过手机微信扫一扫汇源产品包装上的条码，了解产品资讯和最新促销，及进入微店选购，所购果汁将安排送运到用户家。