汇源果汁联手腾讯推广移动娱乐行销

兖州煤业预计一季度净利按年大增约6倍，得益于价量齐升
路透香港4月19日 - 中国主要煤炭生产商--兖州煤业周三称，预计今年一季度净利同比大增约6倍，得益于价量齐升。
路透香港12月18日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁(1886.HK)周四称，与中国互联网巨头--腾讯控股(0700.HK)合作推广移动娱乐行销，以提升公司的品牌形象及扩大销售。
公司的声明称，将赞助腾讯视频音乐直播节目《中国正在听》，而观众可透过手机微信扫一扫汇源产品包装上的条码，了解产品资讯和最新促销，及进入微店选购，所购果汁将安排送运到用户家。
此外，汇源并推出微信扫码抢红包活动，通过线上互动线下活动(online to offline，O2O)，刺激消费者购买，带动线下销售。
腾讯视频现拥有6,000万日均活跃用户数，月度播放次数达72.5亿，超过一半用户年龄在19-30岁之间。
汇源果汁早盘收低1.06%，报2.8港元，过去一个月下滑逾13%。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透上海4月19日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则上调近200点。交易员称，隔夜美元指数明显调整，购汇客盘需求在合适点位持续出手，导致人民币市场价明显低于中间价；午后出现大量油盘购汇，进一步推低汇价。