版本:
中国
时事要闻 | 2012年 5月 3日 星期四 11:15 BJT

胡锦涛称中美双方需加强相互信任

路透北京5月3日电---中国国家主席胡锦涛周四出席第四轮中美战略与经济对话开幕式致辞时称,发展中美新型大国关系需要相互信任.

"无论国际风云如何变幻,无论中美两国国内情况如何发展,双方都应该坚定推进合作夥伴关系建设,"中国中央电视台援引胡锦涛表示.

第四轮中美战略与经济对话於周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)

--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐