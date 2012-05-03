胡锦涛称中美双方需加强相互信任

欧盟执委会主席容克称两年内无法就英国退欧安排达成协议
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透北京5月3日电---中国国家主席胡锦涛周四出席第四轮中美战略与经济对话开幕式致辞时称,发展中美新型大国关系需要相互信任.
"无论国际风云如何变幻,无论中美两国国内情况如何发展,双方都应该坚定推进合作夥伴关系建设,"中国中央电视台援引胡锦涛表示.
第四轮中美战略与经济对话於周四至周五(5月3日-4日)在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,将同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)
--发稿 邵晓忆; 审校 张喜良
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“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。
路透巴黎2月16日 - 法国保守派总统候选人菲永麻烦不断，周四金融检察官决定寻求对其妻子吃空饷的丑闻开展一项调查。而极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)的民调支持率则上升。
雪兰莪州(Selangor)警察总长Abu Samah Mat向路透表示，“这名嫌犯遭到拘留是为了方便调查，因为他是第二名嫌犯的男友。”