胡锦涛就钓鱼岛问题表明立场

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透北京9月9日电---新华社周日报导,中国国家主席胡锦涛就当前中日关系和钓鱼岛问题表明了中方立场,中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.
胡锦涛在出席亚太经合组织第20次领导人非正式会议期间同日本首相野田佳彦进行交谈时郑重指出,近来中日关系因钓鱼岛问题面临严峻局面.在钓鱼岛问题上,中方立场是一贯的、明确的.
"日方采取任何方式'购岛'都是非法的、无效的,中方坚决反对.中国政府在维护领土主权问题上立场坚定不移.日方必须充分认识事态的严重性,不要作出错误的决定,以维护中日关系发展大局."胡锦涛称.
日本、中国大陆及台湾都声称对钓鱼岛享有主权,这片海域拥有丰富的渔业资源,并可能拥有非常可观的油气储量.野田佳彦此前曾表示,日本中央政府正考虑购买钓鱼岛.中国媒体已发表了一系列措辞强硬的社论和评论文章.
2010年,中日两国关系骤然转冷,当时一艘中国渔船与日本的巡逻船在钓鱼岛海域发生碰撞,日方随即拘捕了中方船长.钓鱼岛争端是否会再次导致两国经济关系骤冷,目前仍难断言.(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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