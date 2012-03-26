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时事要闻 | 2012年 3月 26日 星期一 18:01 BJT

胡锦涛称不希望看到朝鲜半岛局势再度紧张

路透北京3月26日电---新华社在首尔核峰会间隙援引官员的讲话称,中国国家主席胡锦涛周一表示,他不希望看到朝鲜半岛局势再度紧张.

"目前情况非常复杂和敏感.我们不希望看到来之不易的朝鲜半岛缓和局势出现逆转,"胡锦涛称.

他还呼吁各方保持冷静和克制,避免紧张局势加剧.

美国总统奥巴马周日表示,中国对北韩(朝鲜)的核挑衅"熟视无睹",并警告称若北韩下月继续推进发射火箭计划,将实施更严厉的制裁.(完)

--编译 李爽; 审校 吴云凌

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