胡锦涛称不希望看到朝鲜半岛局势再度紧张

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京3月26日电---新华社在首尔核峰会间隙援引官员的讲话称,中国国家主席胡锦涛周一表示,他不希望看到朝鲜半岛局势再度紧张.
"目前情况非常复杂和敏感.我们不希望看到来之不易的朝鲜半岛缓和局势出现逆转,"胡锦涛称.
他还呼吁各方保持冷静和克制,避免紧张局势加剧.
美国总统奥巴马周日表示,中国对北韩(朝鲜)的核挑衅"熟视无睹",并警告称若北韩下月继续推进发射火箭计划,将实施更严厉的制裁.(完)
--编译 李爽; 审校 吴云凌
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
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