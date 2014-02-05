人感染H10N8禽流感病例凸显病毒变异风险

记者 Kate Kelland

路透伦敦2月5日 -科学家周三称，一名中国女性因感染未曾在人类体内发现的禽流感死亡，警示动物病毒变异可能造成潜在的疫情威胁。

这种被命名为H10N8的新型病毒到目前为止已发现感染两人，一名73岁的女性患者已经死亡，另一名入院治疗的女性病情垂危。科学家称，病毒从禽类转移到人类是一个重要的警示。

“当病毒从禽类或动物跨界感染到人类，我们就应该时刻保持警惕，我们之前很有可能并无抗体保护自己，”WellcomeTrust理事、流感专家Jeremy Farrar说道。

“当这些病毒表现出它们有能力轻易复制、具有致命性或是抗药性特征时，我们尤其应该感到忧虑。这种病毒已经具有多项类似特征，因此值得特别关切。”

中国当局上周证实了第二例人感染H10N8禽流感病例。

在《柳叶刀》杂志发表文章的中国科学家表示，H10N8病毒是其他禽流感病毒基因重组的结果，其中就包括在中国禽类中相对常见的H9N2病毒。他们对从上述病故女性体内提取的H10N8病毒样本进行了基因分析。

中国疾控中心的舒跃龙表示，令人忧虑的是，H10N8病毒已经具备了类似H9N2病毒的基因特性，可以在人体内进行有效复制。（完）

编译：王凤昌 审校 张明钧

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