全球领导人聚首土耳其，讨论改善全球救助体系

(本文由路透中文网编译提供)

路透伊斯坦布尔5月23日 - 全球领导人周一在伊斯坦布尔会面，商讨解决人道主义救助体系“破裂”问题。这对于为期两天的本次峰会几乎是无法完成的任务，批评人士称会议可能一无所获。

这是全球首次召开类似峰会，本次联合国峰会的目的是为其所谓的二战以来最严重的人道主义危机作出更好的响应，动员更多资金并就更好地照顾流离失所的平民达成一致。全球约有1.3亿人亟需救助。

联合国秘书长潘基文呼吁与会各国政府、企业和救助组织致力于到2030年将无家可归的平民数量减少一半。“我们需要为当地社区提供更多直接资金，填补持续存在的人道主义资金缺口。”他在讲话中说道。

他对与会的150个国家的代表说道，“我们将在此塑造一个完全不同的未来。”与会者包括57个国家的首脑。

但是，这可能很难实现。全球救助机构无国界医生组织（MSF）本月稍早宣布不参加这次会议，称其对与会国解决紧急响应方面的不足不抱希望。

批评者称，全球救助体系已难以承受多方面因素的冲击，包括地区战争蔓延、政权危机导致难民剧增、糟糕的治理以及援助接收国的腐败，后者导致一些人道主义救助资金无法惠及救助对象。（完）