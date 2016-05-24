全球领导人聚首土耳其，讨论改善全球救助体系

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伊斯坦布尔5月23日 - 全球领导人周一在伊斯坦布尔会面，商讨解决人道主义救助体系“破裂”问题。这对于为期两天的本次峰会几乎是无法完成的任务，批评人士称会议可能一无所获。
这是全球首次召开类似峰会，本次联合国峰会的目的是为其所谓的二战以来最严重的人道主义危机作出更好的响应，动员更多资金并就更好地照顾流离失所的平民达成一致。全球约有1.3亿人亟需救助。
联合国秘书长潘基文呼吁与会各国政府、企业和救助组织致力于到2030年将无家可归的平民数量减少一半。“我们需要为当地社区提供更多直接资金，填补持续存在的人道主义资金缺口。”他在讲话中说道。
他对与会的150个国家的代表说道，“我们将在此塑造一个完全不同的未来。”与会者包括57个国家的首脑。
但是，这可能很难实现。全球救助机构无国界医生组织（MSF）本月稍早宣布不参加这次会议，称其对与会国解决紧急响应方面的不足不抱希望。
批评者称，全球救助体系已难以承受多方面因素的冲击，包括地区战争蔓延、政权危机导致难民剧增、糟糕的治理以及援助接收国的腐败，后者导致一些人道主义救助资金无法惠及救助对象。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。