人权组织称美国监控项目威胁新闻自由

路透华盛顿7月28日 - 两个人权组织周一称，美国的监控项目令政府官员更难匿名对媒体发声。

“人权观察”（Human Rights Watch）和“美国公民自由联盟”（American Civil Liberties Union）联合发布的报告指出，大规模监控威胁新闻自由和寻求法律意见的权利。

报告称，美国国家安全局监控项目包括收集大量电话数据，这令政府官员对与媒体打交道存在更多顾虑，因为包括邮件、电话等，任何形式的互动都可能留下电子痕迹，未来可能被用来针对他们。

这两个人权组织访问了超过90名记者、律师以及现任或前任美国政府高官。

“记者告诉我们，官员与媒体接触的意愿明显低于几年前，即便是有关非机密事宜或个人观点。”报告作者称。

“美国自我标榜为民主与自由的模范，但美国监控项目却危及其声称所代表的价值观。”报告作者Alex Sinha在声明中指出。

该报告呼吁美国总统奥巴马和国会改变美国的监控政策、提高透明度，并向揭发者提供更多保护。

美国司法部发言人Marc Raimondi则在电子邮件中表示：“司法部支持（宪法）第一修正案中规定的公民权利，我们不断在保护国家安全和尊重新闻自由之间取得平衡。”

Raimondi对该报告的方法论提出批评，称“这个报告在论证其主张时，更多依赖观点而非事实或统计数据。”（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。