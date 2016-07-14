湖南大康牧业收购澳洲农场计划恐搁浅--消息

中国2016年全年ODI规模创新高且超越FDI 同比增逾四成
路透北京1月16日 - 中国2016年全年对外非金融类直接投资（ODI）同比增长44.1%，达到1,701.1亿美元的历史新高，且已超过同期实际使用外资(FDI)规模。
路透悉尼7月14日 - 两名直接了解情况的消息人士称，由湖南大康牧业牵头的中资财团暂停对澳洲S. Kidman & Co提出新的收购方案，因为澳洲新一届政府的保护主义倾向较前一届更为严重，交易可能因此流产。S. Kidman & Co公司是澳洲最大农业用地的所有者，其土地面积与爱尔兰大小相似。
4月澳洲驳回了湖南大康牧业股份有限公司(002505.SZ)牵头财团对S. Kidman & Co的收购，断定对Kidman和其农业用地的收购有违澳洲国家利益。该财团中有20%的澳资权益。
外界预期大康在澳洲7月2日大选后不久会修改收购方案，提高澳洲当地资本的比例。不过新一届联合政府对外国投资的怀疑态度较前任更浓，因为侧重农业的澳洲国家党在执政联盟中的人数增加。
三名了解收购进程的消息人士表示，虽然Kidman和大康都希望达成交易，但任何方案恐怕都难以争取到重要政府官员的支持，并扭转有抬头之势的反外国投资潮流。
“我认为未来一段时间政府将采取保护主义立场，”一位了解谈判情况的消息人士说。
“事情处于停顿，直到政府感到满意，我们尝试了解一些他们对于海外投资的信心情况，特别是海外投资参与到什么程度会让他们觉得心有不适。”
外资持有农场和农业企业，这是一个敏感问题，因为担心财大气粗的海外企业能够打败本地企业而获得重要资产。农业为本地企业所有，这也被认为是澳洲从全球粮食需求中获益并将税收留在国内的关键。
Kidman拒绝对此项出售置评。
代表Kidman股东处理出售事宜的安永会计师事务所南澳合伙人Don Manifold表示，此事仍在进行中。
“Kidman赞成出售，我们正在与有意者谈判，”Manifold说。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 刘秀红/张荻)
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路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一公布，2016年全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%；其中第二产业用电量占逾七成，但同比仅增长2.9%。
路透上海/北京1月16日 - 人民币兑美元即期周一小幅收涨，中间价亦小升。交易员指出，将于本周正式就职的美国候任总统特朗普依旧鲜有经济政策新信息，美元指数承压续利好人民币，且春节临近客盘购汇需求也有所下降，大行适度提供美元流动性，确保汇价基本稳定。