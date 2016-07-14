湖南大康牧业收购澳洲农场计划恐搁浅--消息

路透悉尼7月14日 - 两名直接了解情况的消息人士称，由湖南大康牧业牵头的中资财团暂停对澳洲S. Kidman & Co提出新的收购方案，因为澳洲新一届政府的保护主义倾向较前一届更为严重，交易可能因此流产。S. Kidman & Co公司是澳洲最大农业用地的所有者，其土地面积与爱尔兰大小相似。

4月澳洲驳回了湖南大康牧业股份有限公司(002505.SZ)牵头财团对S. Kidman & Co的收购，断定对Kidman和其农业用地的收购有违澳洲国家利益。该财团中有20%的澳资权益。

外界预期大康在澳洲7月2日大选后不久会修改收购方案，提高澳洲当地资本的比例。不过新一届联合政府对外国投资的怀疑态度较前任更浓，因为侧重农业的澳洲国家党在执政联盟中的人数增加。

三名了解收购进程的消息人士表示，虽然Kidman和大康都希望达成交易，但任何方案恐怕都难以争取到重要政府官员的支持，并扭转有抬头之势的反外国投资潮流。

“我认为未来一段时间政府将采取保护主义立场，”一位了解谈判情况的消息人士说。

“事情处于停顿，直到政府感到满意，我们尝试了解一些他们对于海外投资的信心情况，特别是海外投资参与到什么程度会让他们觉得心有不适。”

外资持有农场和农业企业，这是一个敏感问题，因为担心财大气粗的海外企业能够打败本地企业而获得重要资产。农业为本地企业所有，这也被认为是澳洲从全球粮食需求中获益并将税收留在国内的关键。

Kidman拒绝对此项出售置评。

代表Kidman股东处理出售事宜的安永会计师事务所南澳合伙人Don Manifold表示，此事仍在进行中。

“Kidman赞成出售，我们正在与有意者谈判，”Manifold说。(完)