湖南一钢企高管被立案侦查 涉嫌受贿犯罪

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京7月17日 - 中国最高人民检察院周四称，湖南华菱钢铁集团有限公司(000932.SZ)副总经理郑柏平因涉嫌受贿犯罪被立案侦查。
最高检在其网站上称，已经对郑柏平采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。最高检并未提供该案其他细节。
郑柏平现年57岁，2010年8月被任命为华菱钢铁副总经理。
路透无法联系到华菱钢铁集团就此案置评。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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