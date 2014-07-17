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时事要闻 | 2014年 7月 17日 星期四 18:29 BJT

湖南一钢企高管被立案侦查 涉嫌受贿犯罪

路透北京7月17日 - 中国最高人民检察院周四称，湖南华菱钢铁集团有限公司(000932.SZ)副总经理郑柏平因涉嫌受贿犯罪被立案侦查。

最高检在其网站上称，已经对郑柏平采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。最高检并未提供该案其他细节。

郑柏平现年57岁，2010年8月被任命为华菱钢铁副总经理。

路透无法联系到华菱钢铁集团就此案置评。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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