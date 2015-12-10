电广传媒投资华融证券旗下专项基金 参与奇虎360私有化回归项目

路透上海12月10日 - 中国湖南电广传媒股份有限公司(000917.SZ)周三晚间公告称，拟以认购华融360专项投资基金的方式，间接投资奇虎360QIHU.N股权，电广传媒投资额不超过3亿元人民币。该投资基金是华融证券为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专设的一只投资基金。

奇虎360筹划回归A股计划，为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目，根据6月初由奇虎360首席执行官周鸿祎牵头的一个财团发出的收购要约，奇虎估值已超过100亿美元。

公告指出，该基金管理人为华融瑞泽投资管理公司，期限为五年，可延期至七年，退出方式为待奇虎360于国内资本市场上市后，通过二级市场减持退出。

公告称，除了投资3亿元以外，根据本次奇虎360私有化方案统一安排，电广传媒按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。

电广传媒称，参与奇虎360回归A股的运作，可提高公司投资收益预期。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在PC端和移动端游戏、互联网广告等领域的业务合作，加速推动公司互联网业务发展。

电广传媒周四收报27.29元，过去一个月累计下跌36.4%。（完）