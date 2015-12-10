电广传媒投资华融证券旗下专项基金 参与奇虎360私有化回归项目

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透上海12月10日 - 中国湖南电广传媒股份有限公司(000917.SZ)周三晚间公告称，拟以认购华融360专项投资基金的方式，间接投资奇虎360QIHU.N股权，电广传媒投资额不超过3亿元人民币。该投资基金是华融证券为参与奇虎360私有化回归A股上市项目而专设的一只投资基金。
奇虎360筹划回归A股计划，为迄今为止中国互联网企业最大规模的回归项目，根据6月初由奇虎360首席执行官周鸿祎牵头的一个财团发出的收购要约，奇虎估值已超过100亿美元。
公告指出，该基金管理人为华融瑞泽投资管理公司，期限为五年，可延期至七年，退出方式为待奇虎360于国内资本市场上市后，通过二级市场减持退出。
公告称，除了投资3亿元以外，根据本次奇虎360私有化方案统一安排，电广传媒按出资比例另行提供不超过6,100万元的过桥资金。
电广传媒称，参与奇虎360回归A股的运作，可提高公司投资收益预期。同时，公司可以此为契机加强与奇虎360在PC端和移动端游戏、互联网广告等领域的业务合作，加速推动公司互联网业务发展。
电广传媒周四收报27.29元，过去一个月累计下跌36.4%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
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路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。