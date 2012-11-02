现代汽车10月在华销量大增37% 继续抢占日系车份额

路透首尔11月2日电---韩国现代汽车(005380.KS)周五表示,10月在中国汽车销量较上年同期增长37%至80,598辆,继续抢占日本汽车制造商的市场份额.中国反日情绪令日系车销量骤减.

现代汽车已经启动在中国的第三座工厂,在丰田汽车(7203.T)等厂商销量下降之时助其增加供应.

日本政府将钓鱼岛(日本称尖阁列岛)国有化後,9月中旬中国各地爆发了激烈的抗议示威及抵制日货活动.(完)

--编译 王兴亚;审校 白云

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