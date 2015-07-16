HOMS系统关闭账户开立等功能 技术上断绝场外配资途径（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增信托人士评论和背景)
路透北京7月16日 - 为配合监管层调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子(600570.SS)将关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户不得再对现有帐户增资。对此多家信托人士认为，这意味着从技术上断绝场外配资的途径。
为防止配资公司利用旧帐户来规避监管，恒生电子周四公告还指出，将关闭HOMS系统现有零资产账户的所有功能。
“恒生电子的公告意在从技术上断绝场外配资的途径，信托公司已经开始收缩规模，其更多的是针对配资公司。”中西部一家信托公司负责人表示，“而从监管层目前的意图来看，就是要关闭伞形信托的意思，收伞。”
他并称，存量伞形的问题，之后就要看各方协商博弈的结果，以及监管者的决心了。
而另一家东南部信托公司负责人则悲观表示，对于之前可以运作的存量伞形信托而言，公告意味着后续资金就没有了，也不能再调配。因此伞形信托计划将到期自然结束，证券类伞形结构信托或将寿终正寝。
“存量伞形合同到期之日，就是退出的时点了。有个别三年的，但是大多数都是半年到一年期的。”他说。
平安证券此前报告称，银行及信托公司并未暂停配资，但对伞状配资已非常谨慎。存量的伞型仍可以做，新增伞基本已经停止，证监会“三不增”（客户、账户和资产）原则是最大的紧箍咒。现在实操中的难点是，如果客户达到平仓线要求补保证金，则存在是否会与“三不增”原则冲突的问题。
中国证监会上周日称，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。监会新闻发言人邓舸周一晚还表示，证监会当日已组织稽查执法力量赴恒生电子，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。
**先查清楚再规范**
中国社科院金融研究所副所长殷剑锋表示，中国数据的可得性太差，因此统计和监管都存在滞后性。场外配资具体规模要靠三个监管部门单独查是难以查清楚的，应该改变混业经营，分业监管的状态，由央行牵头，一行三会协调调查。
“因为总的资金的支付清算系统是在人民银行那里，证监会又有股市的资金系统的监测。因此必须是在一行的领导下，一行三会一起查。”他说。
他并称，后面怎么做，不仅仅是查杠杆的问题，而是资本市场体制改革和监管体制改革这样一个问题，仅查杠杆是没用的。而且长期看来，禁止场外配资应该不是一个合理的选择。
“目前的核心问题是不知道有多少钱，不知道股市杠杆多大，只是知道券商的杠杆，但民间配资等具体情况依然是不清楚的，核心问题是先查清楚，然后再规范。”殷剑锋表示。
华泰证券此前发布研报称，场外配资由于多渠道以及存在灰色地带难以统计。随着市场调整，预计配资规模回落至8,000亿元人民币左右，其中通过信托通道进行的伞形配资和结构化产品是大头。（完）
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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