HOMS系统关闭账户开立等功能 技术上断绝场外配资途径（更新版）

(新增信托人士评论和背景)

路透北京7月16日 - 为配合监管层调查，中国场外配资的主流软件系统HOMS决定压缩其主要功能。该系统开发商--恒生电子(600570.SS)将关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户不得再对现有帐户增资。对此多家信托人士认为，这意味着从技术上断绝场外配资的途径。

为防止配资公司利用旧帐户来规避监管，恒生电子周四公告还指出，将关闭HOMS系统现有零资产账户的所有功能。

“恒生电子的公告意在从技术上断绝场外配资的途径，信托公司已经开始收缩规模，其更多的是针对配资公司。”中西部一家信托公司负责人表示，“而从监管层目前的意图来看，就是要关闭伞形信托的意思，收伞。”

他并称，存量伞形的问题，之后就要看各方协商博弈的结果，以及监管者的决心了。

而另一家东南部信托公司负责人则悲观表示，对于之前可以运作的存量伞形信托而言，公告意味着后续资金就没有了，也不能再调配。因此伞形信托计划将到期自然结束，证券类伞形结构信托或将寿终正寝。

“存量伞形合同到期之日，就是退出的时点了。有个别三年的，但是大多数都是半年到一年期的。”他说。

平安证券此前报告称，银行及信托公司并未暂停配资，但对伞状配资已非常谨慎。存量的伞型仍可以做，新增伞基本已经停止，证监会“三不增”（客户、账户和资产）原则是最大的紧箍咒。现在实操中的难点是，如果客户达到平仓线要求补保证金，则存在是否会与“三不增”原则冲突的问题。

中国证监会上周日称，近日随着市场回稳，部分机构和个人借助信息系统为客户开立虚拟证券账户，借用他人证券账户、出借本人证券账户等，代理客户买卖证券等违法现象卷土重来，可能再次危及股票市场平稳运行，必须予以清理整顿。监会新闻发言人邓舸周一晚还表示，证监会当日已组织稽查执法力量赴恒生电子，核查有关线索，监督相关方严格执行证监会的有关规定。

**先查清楚再规范**

中国社科院金融研究所副所长殷剑锋表示，中国数据的可得性太差，因此统计和监管都存在滞后性。场外配资具体规模要靠三个监管部门单独查是难以查清楚的，应该改变混业经营，分业监管的状态，由央行牵头，一行三会协调调查。

“因为总的资金的支付清算系统是在人民银行那里，证监会又有股市的资金系统的监测。因此必须是在一行的领导下，一行三会一起查。”他说。

他并称，后面怎么做，不仅仅是查杠杆的问题，而是资本市场体制改革和监管体制改革这样一个问题，仅查杠杆是没用的。而且长期看来，禁止场外配资应该不是一个合理的选择。

“目前的核心问题是不知道有多少钱，不知道股市杠杆多大，只是知道券商的杠杆，但民间配资等具体情况依然是不清楚的，核心问题是先查清楚，然后再规范。”殷剑锋表示。

华泰证券此前发布研报称，场外配资由于多渠道以及存在灰色地带难以统计。随着市场调整，预计配资规模回落至8,000亿元人民币左右，其中通过信托通道进行的伞形配资和结构化产品是大头。（完）

(发稿 王蕾；审校 张喜良)

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