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中国财经 | 2016年 3月 18日 星期五 09:44 BJT

恒生电子澄清传闻 称旗下HOMS系统并未解禁

路透上海3月18日 - 中国金融软件和网络服务供应商--恒生电子(600570.SS)周五早间发布澄清公告称，市场传言公司旗下HOMS系统将要解禁，经公司及控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司核实，确认不存在上述情况。

恒生电子并称，公司会严格遵守《证券法》等相关法律法规以及政策、制度的规定，做好各项业务合规工作。

恒生电子HOMS系统全称HOMS金融投资云平台，曾是中国股市场外配资的主流软件系统。去年七月,为配合监管层调查，恒生电子关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。

恒生电子股票周四涨停，收报47.10元；近一个月累计上涨7.51%。（完）

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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)

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