恒生电子澄清传闻 称旗下HOMS系统并未解禁

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月18日 - 中国金融软件和网络服务供应商--恒生电子(600570.SS)周五早间发布澄清公告称，市场传言公司旗下HOMS系统将要解禁，经公司及控股子公司杭州恒生网络技术服务有限公司核实，确认不存在上述情况。
恒生电子并称，公司会严格遵守《证券法》等相关法律法规以及政策、制度的规定，做好各项业务合规工作。
恒生电子HOMS系统全称HOMS金融投资云平台，曾是中国股市场外配资的主流软件系统。去年七月,为配合监管层调查，恒生电子关闭HOMS系统任何帐户开立功能，并通知所有客户，不得再对现有帐户增资。
恒生电子股票周四涨停，收报47.10元；近一个月累计上涨7.51%。（完）
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(发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港1月18日 - 渣打集团旗下渣打香港周三宣布，委任禤惠仪接替即将退休的陈秀梅，出任香港区行政总裁，3月1日起生效。
路透1月18日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:24时，1港元=0.88039人民币)