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寰宇花絮 | 2012年 10月 31日 星期三 13:16 BJT

想拿匈牙利护照？买点债券吧

路透布达佩斯10月30日电（记者 Marton Dunai）---匈牙利立法者考虑给富有的外国投资者提供护照。匈牙利护照持有者可以在欧盟生活和工作。

匈牙利议会网站上的立法草案建议给予购买至少25万欧元特别公债的投资者永久居住权，甚至最终给匈牙利公民身份。

此举受到执政党支持，意在吸引新的投资者，特别是中国投资者。

未来几年，匈牙利将有数十亿欧元外债到期，已考虑很多再融资的办法，包括向国内买家销售欧元计价的债券和试图吸引亚洲的大型新投资者。匈牙利政府称，只有与国际借款人的谈判结束，才能在西方债券市场发债。

匈牙利要求欧盟和国际货币基金组织提供融资保障，但是谈判在拖延，分析师认为达成协议的机会只有50%。

立法草案呼吁债券管理办公室向外国人发行特别“居住权债券”。持有至少25万欧元该债券的外国人将获得优先移民待遇。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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