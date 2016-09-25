匈牙利首都发生不明原因的爆炸案 有两人受伤

美国中情局局长警告特朗普注意自己的言辞 勿放松对俄制裁
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透布达佩斯9月25日 - 警方周日在声明稿中表示，布达佩斯中部周六晚间发生不明原因的爆炸案，造成附近两名警员受伤。
“警方已出动专家查看该地区、访问目击者并收集资料，”声明稿表示。“当地警方和专家调查了爆炸起因，并在评估损害情况。”
警方称，该爆炸案发生的时间在2030GMT左右，没有进一步的伤亡消息传出。
警方和灾害救助单位并没有提供进一步的评论。政府一发言人士也不愿就爆炸案是否可能与蓄意攻击有关做出评论。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
路透华盛顿1月15日 - 美国中央情报局(CIA)局长John Brennan周日给美国总统当选人特朗普留下严厉的离别赠言，告诫特朗普不要放松对俄罗斯的制裁，并警告他注意自己的言辞。
路透首尔1月16日 - 韩国联合通讯社报道，韩国国防部周一表示，有关美国导弹防御系统选址的合同可能推迟签署。 韩国和美国称，部署终端高空防御飞弹(萨德，THAAD)系统是为了防御朝鲜日益增强的核能力和弹道导弹能力。 但中国强烈反对在韩国部署萨德系统。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
文亨杓在12月被逮捕，此前他承认在担任韩国保健福利部长时，下令NPS支持去年三星旗下两家企业的80亿美元并购案。NPS是全球第三大养老基金，由保健福利部负责管辖。(完)