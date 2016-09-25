匈牙利首都发生不明原因的爆炸案 有两人受伤

路透布达佩斯9月25日 - 警方周日在声明稿中表示，布达佩斯中部周六晚间发生不明原因的爆炸案，造成附近两名警员受伤。

“警方已出动专家查看该地区、访问目击者并收集资料，”声明稿表示。“当地警方和专家调查了爆炸起因，并在评估损害情况。”

警方称，该爆炸案发生的时间在2030GMT左右，没有进一步的伤亡消息传出。

警方和灾害救助单位并没有提供进一步的评论。政府一发言人士也不愿就爆炸案是否可能与蓄意攻击有关做出评论。(完)