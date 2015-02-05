匈牙利总理称同德俄保持良好关系是优先要务

路透布达佩斯2月4日 - 匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）周三称，他的外交政策的主要目标是同俄罗斯和德国保持良好关系。他还称美国是重要的伙伴，但并非外交政策的中心焦点。

欧尔班称，即使属于像欧盟或北约这样的联盟，但他首先寻求的是匈牙利的利益。在乌克兰冲突升级之际，欧尔班与俄罗斯保持良好关系，已令欧美伙伴感到恼怒。

欧尔班所在的党派Fidesz支持制裁俄罗斯。但欧尔班曾称，欧盟制裁俄罗斯是“搬起石头砸自己的脚”。

“如果我们想让匈牙利获得持久的安全、平静与和平，那我们就不得与长期在中欧强大存在的德国和俄罗斯打交道，”欧尔班对电视新闻频道Hir TV说道。

“因此，我们以与这两个国家拥有友好、平衡、正确、公平和互惠的关系为目标，来确立我们的外交政策策略。”

欧尔班称，作为外交政策基石，美国并不那么可靠。

“美国很重要，但从历史角度看，这一关系有多坚实，他们对该地区的投入有多大，取决于他们的国内政治，”欧尔班说。

“我们不能以他们的存在确立长期外交政策策略。因此，我们必须主要同德国和俄罗斯保持良好关系。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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