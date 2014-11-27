匈牙利旅游贴士：一整月鹅类特色菜

路透布达佩斯11月21日（记者 Michael Roddy） - 法式鹅肝并不是每个人都喜欢，动物权益活动人士则希望这样的吃法彻底消失，但对于喜欢吃法式鹅肝的人来说，上个月的匈牙利首都布达佩斯是个好地方。

匈牙利和很多欧洲国家都会在11月庆祝圣马丁节。传说马丁为了避免成为主教而躲进了鹅圈中，但鹅的叫声却出卖了他。

圣马丁节是11月11日。在不远的过去，布达佩斯的餐馆会在庆祝该节日的几天里提供鹅类特色菜。匈牙利是欧洲主要的法式鹅肝和其他鹅产品提供国之一。

旅游业在匈牙利占有重要地位。现在圣马丁节前后有大量鹅可供宰杀，很多餐馆庆祝圣马丁节的时间几乎长达一个月，而就餐者似乎完全不厌烦。

这个月，可以在布达佩斯相对较新的餐馆Noir et L'or吃到炸鹅皮，这道菜虽然有个法国名字，但在大多数匈牙利餐馆都能吃到。炸鹅皮是匈牙利的标准菜，但Noir et L'or的炸鹅皮是现做的，因此特别可口。

距离Noir et L'or不远，在国家博物馆附近，Museum Cafe and Restaurant长期以来一直是匈牙利美食的代表，该餐馆提供特别的鹅类菜，包括覆以面包屑的法式鹅肝（目的是防止鹅肝失去水分）和烤鹅腿。

烤鹅腿可能是匈牙利鹅类菜中最常见的，但有时也是最不成功的。这家餐馆的烤鹅腿被放在准备好的梅子上，表皮很脆，鹅肉入口即化。这道菜最佳的搭配是Hilltop葡萄园的哈斯莱威路葡萄酒。

一些潜在的就餐者可能会说，这些都非常好，那么可怜的鹅呢？在以打猎为主题的餐馆Haxen Kiraly或许能找到答案。该餐馆为了启发就餐者，在大厅内关着一只活鹅。

这只鹅时不时地发出声响，让大家知道它还在那里，还没有被带入厨房。这只鹅似乎是就餐区的总管。Haxen的菜肴介于Museum Cafe的高大上与Noir et L'or的低调之间，但其鹅类菜都是一流的。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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