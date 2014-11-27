匈牙利旅游贴士：一整月鹅类特色菜

****中国公布经济指标日程预告****
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
(本文由路透中文网编译提供)
路透布达佩斯11月21日（记者 Michael Roddy） - 法式鹅肝并不是每个人都喜欢，动物权益活动人士则希望这样的吃法彻底消失，但对于喜欢吃法式鹅肝的人来说，上个月的匈牙利首都布达佩斯是个好地方。
匈牙利和很多欧洲国家都会在11月庆祝圣马丁节。传说马丁为了避免成为主教而躲进了鹅圈中，但鹅的叫声却出卖了他。
圣马丁节是11月11日。在不远的过去，布达佩斯的餐馆会在庆祝该节日的几天里提供鹅类特色菜。匈牙利是欧洲主要的法式鹅肝和其他鹅产品提供国之一。
旅游业在匈牙利占有重要地位。现在圣马丁节前后有大量鹅可供宰杀，很多餐馆庆祝圣马丁节的时间几乎长达一个月，而就餐者似乎完全不厌烦。
这个月，可以在布达佩斯相对较新的餐馆Noir et L'or吃到炸鹅皮，这道菜虽然有个法国名字，但在大多数匈牙利餐馆都能吃到。炸鹅皮是匈牙利的标准菜，但Noir et L'or的炸鹅皮是现做的，因此特别可口。
距离Noir et L'or不远，在国家博物馆附近，Museum Cafe and Restaurant长期以来一直是匈牙利美食的代表，该餐馆提供特别的鹅类菜，包括覆以面包屑的法式鹅肝（目的是防止鹅肝失去水分）和烤鹅腿。
烤鹅腿可能是匈牙利鹅类菜中最常见的，但有时也是最不成功的。这家餐馆的烤鹅腿被放在准备好的梅子上，表皮很脆，鹅肉入口即化。这道菜最佳的搭配是Hilltop葡萄园的哈斯莱威路葡萄酒。
一些潜在的就餐者可能会说，这些都非常好，那么可怜的鹅呢？在以打猎为主题的餐馆Haxen Kiraly或许能找到答案。该餐馆为了启发就餐者，在大厅内关着一只活鹅。
这只鹅时不时地发出声响，让大家知道它还在那里，还没有被带入厨房。这只鹅似乎是就餐区的总管。Haxen的菜肴介于Museum Cafe的高大上与Noir et L'or的低调之间，但其鹅类菜都是一流的。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透北京4月27日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 4月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 -- 中国货物和服务贸易收支 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 -- 中国外汇市场交易概况数据 3月 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月
路透上海4月27日 - 中国股市沪综指周三收涨0.20%。沪深证交所融资融券余额当日减 少9.2亿元人民币，连续第七日下降；两市两融余额为9,145.6亿元，再创逾一个月低点。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/26 5,372.5 3,773.1 9,145.6 -9.2 3,140.85 4/25 5,373.7 3,781.1 9,154.8 -19.5 3,134.57 4/24 5,382.4 3,791.9 9,174
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0