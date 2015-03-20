版本:
中国
债券 | 2015年 3月 21日 星期六 01:07 BJT

标题新闻：标普指因经济前景改善将匈牙利主权信贷评等由“BB”上调至“BB+”，展望维持“稳定”

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐