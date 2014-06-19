特写：泰活动人士绝食抗议 军政府岿然不动

图为泰国活动人士Chalad Vorachat躺在街头绝食抗议军政府。 REUTERS/Chaiwat Subprasom

路透曼谷6月18日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Aubrey Belford） - 30多年来，泰国反政变活动人士Chalad Vorachat的绝食行动受到关注，甚至曾经对推翻一届政府起到推波助澜的作用。

但这次他知道可能迎来截然不同的结果：也许他会在曼谷街头日渐消瘦，却没人关注。

他希望泰国军政府确定大选日期，以迎来民主选举的政府。

“如果短期内不能实现这点，我就只能牺牲自己的生命。”他在曼谷的议会大楼外对路透表示。他坐在象征民主灭亡的塑料花旁，靠蜂蜜和水维持生存。

“如果我不死，我就赢了。但如果我死了，我也赢了。”他说道，脸上闪过一丝笑容。

Chalad现年71岁，曾担任民主党议员。1980年以来，他通过绝食方式抗议油价和修宪等各方面的问题。

他在1992年一举成名，他当时以绝食方式抗议通过政变上台的总理素金达·甲巴允（Suchinda Kraprayoon），这助燃了此后的暴力抗议，抗议活动导致至少52人丧生，甲巴允后来被推翻。

此后他在1994、2000和2006年也曾进行绝食抗议，旨在阻止军方干预政治。

Chalad上周对军方领导人巴育等人提起刑事诉讼，指控他们危害君主制和叛国，但此案很快被驳回。

Chalad以往能获得大量支持，主要力量来自曼谷中产阶级，但现在的绝食行动则默默无闻。他身穿黑色睡衣躺在街头，身边只有两名支持者。

他认为，这一定程度上是由于军方在5月22日政变后颁布严厉法规，禁止批评军政府，禁止五人以上的政治集会。

他还指出，中产阶级许多人支持反对他信家族的抗议活动，而这样的抗议活动为军方政变创造了条件，这些中产阶级对政变并不特别反感。

“问题在于，泰国人接受的教育不够，因此他们对民主的理解不坚定。他们认为民主体制没什么用……而让人们认为泰国的民主体制无用，正是军方计划的一部分。”Chalad说道。

一些曾经支持Chalad的人表示，面临政治危机时，他们顺从于军方的干预。

52岁的工程师Somkid Charoenphon称其曾参加1994年的抗议活动，自称是“Chalad的崇拜者”。他认为，中产阶级对政治变得淡漠。

他说：“这非常危险，对泰国的民主很危险，泰国民主的基础本来就薄弱。这非常危险，因为这样军方就可以为所欲为了。”

“曼谷的中产阶级变化不定。他们曾经呼吁民主，但后来认为平民主义总理关注农村地区、忽略他们，于是他们就改变想法了。”

军方政府似乎对Chalad的抗议活动也不在意。

“我们认为没必要强制他什么。公众情绪现在不错，看来大家理解白军方的意图。”军方副发言人Veerachon Sukhontapatipak表示。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。