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路透中文体育短讯 | 2012年 8月 15日 星期三 11:12 BJT

刘翔：我想重回赛场

新华社周二报导称，前奥运冠军刘翔希望重返赛场。新华社援引刘翔回国後的说法报导称：“（情况）都不错啊，不就是多了条疤么。”刘翔的教练孙海平表示，刘翔何时能重回赛场，完全取决於他的康复情况。

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