飓风“桑迪”冲击美国10月工业生产

* 10月工业生产减少0.4%

* 飓风桑迪是因素之一,但潜在产出仍疲弱

* 汽车生产连续第三个月下滑

* 产能利用率降至近一年来最低

路透华盛顿11月16日电---美国10月工业生产意外下滑,因超级风暴桑迪来袭令生产中断,不过即使除去风暴因素的影响,工厂活动似乎也已陷於停滞.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)周五公布的数据显示,10月工业生产较前月下滑0.4%,9月修正後为上升0.2%.分析师原预期10月会增加0.2%.

美联储称,桑迪令10月工业生产变动率下降近一个百分点.化工、食品，运输设备和电脑以及电子产品等生产商受到的影响最大.

不过即使除去风暴的影响,10月工业生产的增幅也不大,因对明年初财政悬崖的担忧,令企业不远扩大生产和投资.

"即使抛开风暴的影响,该份报告的细节表明工业活动已放缓,其中多肇因于财政悬崖充斥的不确定性以及全球需求的放缓."富国证券资深分析师Sam Bullard说道.

分析师对11月工业生产能否反弹看法不一.部分人预期风暴的冲击恐怕将延续更长时间.

巴黎银行资深分析师Jeremy Lawson说道:"桑迪的影响可能会仍体现在11月的工业生产数据中,因东北部的断电和其他产出中断等情况延续至11月第二周."

"不过随着生产恢复正常,最终将会反弹."

**制造业在降温**

上个月公共事业产出仅下降0.1%,即便东北部分地区在遭风暴袭击时停电.9月为持平.矿山产出上升1.5%,前月增加0.9%.

制造业产出下降0.9%,因汽车产出连续第三个月下降.9月制造业增长0.1%.美联储称,扣除风暴影响,制造业产出与9月水平基本持平.

计算机和电子产品生产上月下降0.3%,9月为持平.这些产品是美国国内生产总值(GDP)资本支出中的重要部分.

"似乎反映出该企业在财政不确定时期,不愿意进行资本支出,"德意志银行首席美国经济分析师Joseph LaVorgna称.

"这是我们将美国第四季实质GDP增长预测从之前的1.8%下调至1.3%的原因之一,"他称.

制造业平均一周工作时间约为40.5个小时,1月时曾达到40.9个小时的峰值,同时制造业工人加班时间自6月以来一直保持3.2小时不变.

这说明活动没有放缓趋势,即便制造业扩张停滞.

工业生产报告显示,10月工厂产能利用率下滑0.8个百分点,至75.9%,为2011年11月以来最低.

工厂开工率较长期均值低2.9个百分点.

整体工业产能利用率降至77.8%,为2011年11月以来的最低水平,低於9月的78.2%,较长期均值低2.5个百分点.

美联储官员倾向於把该数据看作经济中有多少"松懈",以及产生通胀前还有多少增长潜力的信号.(完)

--编译 孙茉莉/王丽鑫;审校 徐文焰

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