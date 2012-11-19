飓风“桑迪”冲击美国10月工业生产

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 10月工业生产减少0.4%
* 飓风桑迪是因素之一,但潜在产出仍疲弱
* 汽车生产连续第三个月下滑
* 产能利用率降至近一年来最低
路透华盛顿11月16日电---美国10月工业生产意外下滑,因超级风暴桑迪来袭令生产中断,不过即使除去风暴因素的影响,工厂活动似乎也已陷於停滞.
美国联邦储备委员会(FED,美联储)周五公布的数据显示,10月工业生产较前月下滑0.4%,9月修正後为上升0.2%.分析师原预期10月会增加0.2%.
美联储称,桑迪令10月工业生产变动率下降近一个百分点.化工、食品，运输设备和电脑以及电子产品等生产商受到的影响最大.
不过即使除去风暴的影响,10月工业生产的增幅也不大,因对明年初财政悬崖的担忧,令企业不远扩大生产和投资.
"即使抛开风暴的影响,该份报告的细节表明工业活动已放缓,其中多肇因于财政悬崖充斥的不确定性以及全球需求的放缓."富国证券资深分析师Sam Bullard说道.
分析师对11月工业生产能否反弹看法不一.部分人预期风暴的冲击恐怕将延续更长时间.
巴黎银行资深分析师Jeremy Lawson说道:"桑迪的影响可能会仍体现在11月的工业生产数据中,因东北部的断电和其他产出中断等情况延续至11月第二周."
"不过随着生产恢复正常,最终将会反弹."
**制造业在降温**
上个月公共事业产出仅下降0.1%,即便东北部分地区在遭风暴袭击时停电.9月为持平.矿山产出上升1.5%,前月增加0.9%.
制造业产出下降0.9%,因汽车产出连续第三个月下降.9月制造业增长0.1%.美联储称,扣除风暴影响,制造业产出与9月水平基本持平.
计算机和电子产品生产上月下降0.3%,9月为持平.这些产品是美国国内生产总值(GDP)资本支出中的重要部分.
"似乎反映出该企业在财政不确定时期,不愿意进行资本支出,"德意志银行首席美国经济分析师Joseph LaVorgna称.
"这是我们将美国第四季实质GDP增长预测从之前的1.8%下调至1.3%的原因之一,"他称.
制造业平均一周工作时间约为40.5个小时,1月时曾达到40.9个小时的峰值,同时制造业工人加班时间自6月以来一直保持3.2小时不变.
这说明活动没有放缓趋势,即便制造业扩张停滞.
工业生产报告显示,10月工厂产能利用率下滑0.8个百分点,至75.9%,为2011年11月以来最低.
工厂开工率较长期均值低2.9个百分点.
整体工业产能利用率降至77.8%,为2011年11月以来的最低水平,低於9月的78.2%,较长期均值低2.5个百分点.
美联储官员倾向於把该数据看作经济中有多少"松懈",以及产生通胀前还有多少增长潜力的信号.(完)
--编译 孙茉莉/王丽鑫;审校 徐文焰
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