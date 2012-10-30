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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 31日 星期三 07:18 BJT

飓风桑迪袭美 美股关闭且总统竞选活动中断

飓风桑迪(Sandy)周一威胁人口稠密的美国东岸地区，包括纽约市、华盛顿、巴尔的摩和费城等人口众多的大城市，导致公共交通关闭和人口疏散，并干扰了总统选举活动。美国股市自2001年9月11日以来首次被迫关闭，周二将继续休市。路透

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