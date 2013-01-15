胡润百富：中国政府限制公款消费 拖累名表名酒送礼行情

中国一法院宣判三星因专利侵权赔偿华为8000万元人民币--媒体
路透香港4月6日 - 据一家中国地方政府运营的媒体称，中国一家法院已宣判，韩国三星电子的中国附属公司因侵犯华为公司专利权向后者赔偿8,000万元人民币。
路透新加坡新1月15日 - 胡润百富周二发布报告称,中国政府打击官员铺张浪费的行动,已使高级礼品市场上高端酒品和名表不再受追捧.
在"男性富豪最青睐的送礼品牌"前十五名的排行榜上,茅台酒跌落至第十三位.去年茅台名列第五.茅台作为名酒,主要消费在公务接待场合,也常被用于贵重礼品赠送.
瑞士名表浪琴(Longines)取代劳力士(Rolex)成为该排行榜唯一的纯手表品牌,位列第十五.劳力士在2012年排名中位列第九,今年完全跌出榜单.该项报告调查了551位个人资产在1,000万元人民币(160万美元)以上的富豪.
去年3月,中国政府对公款购买名酒等奢侈品行为展开整治.去年12月起,军方的宴请场合禁止饮用白酒.
胡润百富创始人胡润说:"名表和名酒消费受到政府政策的影响,也受到领导层换届的拖累."(完)
(编译 王洋; 审校 李婷仪/蔡美珍)
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路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。