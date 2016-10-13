王健林家族第三次位列中国首富 马云居第二--胡润百富

路透上海10月13日 - 胡润研究院周四发布2016年度中国胡润百富榜，万达集团董事长王健林及其家族以2,150亿元人民币财富第三次成为中国首富，阿里巴巴(BABA.N)董事局主席马云及其家族以2,050亿元财富名列第二位。

据胡润百富榜网站公布数据，今年有2,056位企业家财富达到20亿元及以上，比去年增加179位上榜，为三年来最低涨幅，其中有1,007位企业家财富比去年缩水或没有变化，例如王健林家族今年财富缩水2%，跻身前十位的娃哈哈创始人宗庆后家族（排名第五位）和苏宁董事长张近东（并列第十位）的财富亦分别缩水17%和4%。

万达集团旗下万达商业地产上月从港交所退市，计划未来在A股重新上市。胡润表示，“如果回归成功，王健林财富应该都能达到3,000亿的，能进入全球前十了。”而王健林的28岁儿子王思聪目前个人财富也已达到60亿。

包括并列在内，跻身前十的13位富豪中有10位今年财富上升，马云家族及腾讯(0700.HK)董事长马化腾的财富分别上升41%和38%，分列第二和第三位。而今年因万科(000002.SZ)(2202.HK)股权收购战出名的宝能系掌门人姚振华今年财富暴增8.2倍，达1,150亿元，名列第四位。

跻身前十的富豪还包括网易(NTES.O)创始人兼首席执行官丁磊，今年其以1,000亿元财富上升10位，名列第六，财富较去年上升近一倍。这是丁磊继2005年之后首次重回胡润百富榜前十名。受益于手游业务的强劲表现，网易市值突破2,000亿元，丁磊财富自然水涨船高。

而去年位列前十的小米公司董事长雷军和万向创始人鲁冠球家族今年跌出前十。雷军降至第14位，财富缩水30%到650亿，主要因为来自华为、OPPO、vivo等国产品牌的竞争越来越激烈，小米手机最高峰估值曾达3,000亿元，今年估值有所下降。鲁冠球降至第18位，财富缩水15%到550亿，主要是其上市公司部分财富减少。

今年中国十亿美金富豪人数从去年的596位微微减少到594位，但仍领先于535位的美国。如果加上港澳台华人94位，大中华区现在有688位十亿美金华人富豪，而全球十亿美金华人富豪已经达到754位。如果加上隐形富豪，中国大陆应该有1,800位十亿美金富豪。而中国前十位富豪亦能跻身全球前一百位富豪名单中。

金融投资行业今年上榜人数比例上升最快，其次是IT。下降最快的是制造业、地产和服装。文化娱乐稳步上升，新能源也有所上升，医药略有下降，钢铁和资源依旧不景气。而对比各行业财富总额，地产、IT和制造业仍然占绝大多数。（完）