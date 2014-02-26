房地产仍是中国最“造富”行业--胡润

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月25日 - 据胡润全球富豪榜，房地产去年依然是中国最“造富”的行业，尽管中国政府屡次努力调控过热的房价。

胡润百富(Hurun Report)周二发布的胡润全球富豪榜显示，世界最富有的前10名地产大亨中，有六名来自中国大陆和香港。

香港房地产大亨李嘉诚蝉联“2014全球华人首富”，其财富增加3%，达到2,000亿元(328亿美元)。

万达董事长王健林和赌场运营商--银河娱乐 创始人吕志和并列第二，财富均为1,500亿元(246亿美元)。万达集团是中国最大的商业地产开发商。

胡润百富称，王健林的财富在去年翻番，吕志和的财产亦跳增108%。

王健林以16亿美元收购了英国豪华游艇制造商Sunseeker，并计划在伦敦和纽约开发豪华酒店。

官方数据显示，尽管政府屡次出台楼市调控措施，但中国许多城市的房价去年续创纪录。

香港恒基地产 创始人暨主席李兆基(Lee Shau Kee)的家族在全球地产富豪中排名第三，财富缩水9%，合210亿美元。郭氏集团(Kuok Group)掌门人郭鹤年在地产大亨中排名第四，其财富减少16%至160亿美元。（完）