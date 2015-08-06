中石油供应商惠生工程及其控股股东涉嫌行贿罪名成立

路透香港8月6日 - 中国石油(0857.HK)(601857.SS)供应商之一--惠生工程技术服务有限公司(2236.HK)称，根据中国内地法院判决，其及其控股股东华邦嵩涉嫌行贿罪名成立。

随着中央前政治局常委周永康被判刑以及中石油前董事长蒋洁敏被起诉，惠生工程案件亦有进展。

此前惠生工程及其法定代表华邦嵩被起诉两项罪名，惟第一项涉嫌串通投标罪获判无罪，第二项涉嫌行贿则罪名成立，惠生工程被判罚3,000万元人民币，华邦嵩则被判入狱36个月。

惠生工程表示，正研究是否提出上诉，但预期事件不会对集团之业务营运及财政状况构成重大不利影响。而计及羁押时间，华邦嵩将于2016年第四季度获释。

惠生工程今早复牌曾挫8%。香港时间11:15，跌幅收窄至0.58%，报1.72港元。

该公司去年被指卷入中石油高管贪腐案，其后澄清无证据显示华邦嵩与周滨（中央前政治局常委周永康之子）有关连，或华邦嵩以代名人身份或代表任何其他人士持有上市公司的股份，但承认因涉嫌行贿遭落案起诉。

今年6月，周永康犯受贿、滥用职权罪、故意泄露国家秘密罪，被天津市第一中级法院一审判处无期徒刑。犯案期涵盖他在担任中国石油天然气总公司副总经理、中共四川省委书记等。

现时中石油及其母公司尚有多名前高管因涉嫌受贿、严重违纪而遭调查或被起诉，其中包括前董事长蒋洁敏。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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