福喜集团将收回上海福喜的所有产品

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京7月27日 - 过期肉事件主角上海福喜母公司美国福喜集团称，正在收回上海福喜生产的所有产品。
福喜集团周六晚间在网站上发布声明称，将收回市场上由上海福喜生产的所有产品，并正在着手针对现任及前任高管人员可能存在的不尽职行为开展彻底的内部调查。
福喜集团称，一旦发现任何不当行为，将对相关责任人员采取果断、坚决的行动，包括法律行动，并表示为中国配备了全新的管理团队。
上海市委书记韩正周日下午表示，监管部门要从严监管，无论是涉案企业还是相关责任人，都必须对其依法追究责任、依法处置。
“在上海，不管什么企业，只要违法，都必须依法严惩。”官方媒体援引韩正的话报导称。
福喜集团称，将全面配合中国监管部门。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透香港4月28日 - 中国民营投资公司--中国民生投资有限公司周五称，在香港发起成立规模为150亿美元的“一带一路”海外投资基金，目前已获得10多间机构参与。
路透香港4月28日 - 中国鞋履零售商--百丽国际周五宣布，私募基金高瓴资本及鼎晖投资牵头的财团提出现金要约并私有化公司的建议，每股收购价6.3港元；该交易对百丽国际估值约为68亿美元（约531亿港元）。