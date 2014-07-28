福喜集团将收回上海福喜的所有产品

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月27日 - 过期肉事件主角上海福喜母公司美国福喜集团称，正在收回上海福喜生产的所有产品。
福喜集团周六晚间在网站上发布声明称，将收回市场上由上海福喜生产的所有产品，并正在着手针对现任及前任高管人员可能存在的不尽职行为开展彻底的内部调查。
福喜集团称，一旦发现任何不当行为，将对相关责任人员采取果断、坚决的行动，包括法律行动，并表示为中国配备了全新的管理团队。
上海市委书记韩正周日下午表示，监管部门要从严监管，无论是涉案企业还是相关责任人，都必须对其依法追究责任、依法处置。
“在上海，不管什么企业，只要违法，都必须依法严惩。”官方媒体援引韩正的话报道称。
福喜集团称，将全面配合中国监管部门。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。