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亚洲 | 2014年 7月 28日 星期一 11:51 BJT

福喜集团将收回上海福喜的所有产品

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京7月27日 - 过期肉事件主角上海福喜母公司美国福喜集团称，正在收回上海福喜生产的所有产品。

福喜集团周六晚间在网站上发布声明称，将收回市场上由上海福喜生产的所有产品，并正在着手针对现任及前任高管人员可能存在的不尽职行为开展彻底的内部调查。

福喜集团称，一旦发现任何不当行为，将对相关责任人员采取果断、坚决的行动，包括法律行动，并表示为中国配备了全新的管理团队。

上海市委书记韩正周日下午表示，监管部门要从严监管，无论是涉案企业还是相关责任人，都必须对其依法追究责任、依法处置。

“在上海，不管什么企业，只要违法，都必须依法严惩。”官方媒体援引韩正的话报道称。

福喜集团称，将全面配合中国监管部门。(完)

编译：李富强 发稿：王琛
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