和记黄埔取消出售百佳超市的计划

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透10月18日 - 和记黄埔0013.HK周五表示，已取消出售其香港百佳超市的计划，而且将专注于在中国市场扩张。
百佳超市的潜在收购者包括香港华润创业(0291.HK)等知名零售商，估价为30-40亿美元。
但和记黄埔在周五提交给香港证交所的文件中表示，在进行初步的战略评估之后，决定不出售百佳超市。
“公司决定目前不再寻求不公开出售百佳超市，将继续实施加速成长策略，重点放在中国大陆，”和记黄埔表示。(完)
(编译 张涛；审校 徐文焰)
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