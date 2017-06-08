（更正）TPG资本等私募基金和香港宽频有意收购和记环球电讯--消息

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
（更正第一段为“由私募股权基金TPG资本和安博凯组成的财团，以及香港宽频....",非“由私募股权基金TPG资本和安博凯，以及香港宽频组成的财团”）
路透香港6月8日 - 直接了解情况的消息人士表示，由私募股权基金TPG资本和安博凯组成的财团，以及电讯公司香港宽频(1310.HK)，准备分别对香港首富李嘉诚麾下的固网电讯业务提出收购要约。
和记电讯香港控股有限公司(0215.HK)旗下的和记环球电讯有限公司(和记环球电讯)，在香港和海外为企业和住宅用户提供固网电讯服务。
五位消息人士告诉路透，和记环球电讯估值料为约15亿美元。
和记环球电讯和香港宽频的负责人未立即回应置评请求。TPG资本和安博凯不予置评。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
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