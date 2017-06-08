（更正）TPG资本等私募基金和香港宽频有意收购和记环球电讯--消息

（更正第一段为“由私募股权基金TPG资本和安博凯组成的财团，以及香港宽频....",非“由私募股权基金TPG资本和安博凯，以及香港宽频组成的财团”）

路透香港6月8日 - 直接了解情况的消息人士表示，由私募股权基金TPG资本和安博凯组成的财团，以及电讯公司香港宽频(1310.HK)，准备分别对香港首富李嘉诚麾下的固网电讯业务提出收购要约。

和记电讯香港控股有限公司(0215.HK)旗下的和记环球电讯有限公司(和记环球电讯)，在香港和海外为企业和住宅用户提供固网电讯服务。

五位消息人士告诉路透，和记环球电讯估值料为约15亿美元。

和记环球电讯和香港宽频的负责人未立即回应置评请求。TPG资本和安博凯不予置评。(完)