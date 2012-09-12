李嘉诚会晤李健熙 寻求深化合作

中信证券对其子公司中信证券投资增资110亿元 扩业务规模
路透上海2月17日 - 中国最大券商--中信证券周五晚间公告称，将对全资子公司中信证券投资有限公司增资110亿元人民币，相关资金主要用于提升该公司的资金实力，扩大业务规模及偿还到期债务。
路透香港9月12日电---和记黄埔(Hutchison Whampoa)主席李嘉诚和三星电子(005930.KS)董事长李健熙(Lee Kun-hee)进行了首次会晤，探讨双方加深关系的途径，特别是在手机和网络运营方面。
此前，李嘉诚旗下的移动运营商Hutchison 3G携手三星电子，由三星在英国向其提供基础设施设备，这也是三星电子首次进军欧洲市场。
双方周二在李嘉诚旗下长江实业位於香港金融中心的总部大楼会晤。三星集团在一份声明中称，会谈还提及双方扩大在更多领域展开合作的方式，并称这是两人的首次会晤。
三星集团是三星电子的母公司，也是以营收计世界上最大的科技企业。
和记黄埔证实了该消息。
三星战略办公室主管崔志成(Choi Gee-sung)及李健熙之子、三星电子首席运营官李在熔(Lee Jae-Yong)也参加了此次会晤。李健熙是韩国首富。
李嘉诚长子、和记黄埔执行副主席李泽钜亦出席会谈。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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