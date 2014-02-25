《独家新闻》 和黄准备出售频谱及分享网络以赢得欧盟批准收购爱尔兰电信业务

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透布鲁塞尔2月25日 - 熟悉情况的消息人士周二表示，环球综合企业--和记黄埔 准备出售射频频谱，并继续允许竞争对手接入其网络，以赢得欧盟反垄断机构批准其10亿美元收购Telefonica 旗下爱尔兰移动通信业务。
三个多月前，欧盟执委会对和黄收购Telefonica的02 Ireland计划展开广泛调查，称因这一收购案将使爱尔兰市场的电讯运营商数量从四家减少到三家。
和黄旗下奥地利分支之前从法国电信 手中收购Orange Austria时，不得不放弃射频频谱，并承诺允许竞争对手接入其网络。和黄由亚洲首富李嘉诚掌控。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申