独家：和黄拟出售频谱及分享网络以获批收购爱尔兰电信业务

路透布鲁塞尔2月25日 -熟悉情况的消息人士周二表示，环球综合企业--和记黄埔0013.HK准备出售射频频谱，并继续允许竞争对手接入其网络，以赢得欧盟反垄断机构批准其10亿美元收购Telefonica(TEF.MC)旗下爱尔兰移动通信业务。

三个多月前，欧盟执委会对和黄收购Telefonica的02 Ireland计划展开广泛调查，称因这一收购案将使爱尔兰市场的电讯运营商数量从四家减少到三家。

和黄旗下奥地利分支之前从法国电信FTE.PA手中收购Orange Austria时，不得不放弃射频频谱，并承诺允许竞争对手接入其网络。和黄由亚洲首富李嘉诚掌控。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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